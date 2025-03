Parigi, ‘195 mln a Kiev grazie a interessi beni russi congelati’

agenzia

Ha annunciato il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu

PARIGI, 09 MAR – La Francia mobiliterà, grazie agli interessi sui beni russi congelati, “una nuova dotazione di 195 milioni di euro” per aiutare l’Ucraina sul piano militare: lo ha detto il ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu, al sito web del quotidiano La Tribune Dimanche. Questa somma “consentirà la consegna di proiettili da 155 mm e di bombe plananti AASM che armeranno i Mirage 2000 ucraini”, ha spiegato Lecornu, menzionando anche l’accelerazione dei trasferimenti di vecchi equipaggiamenti, “in particolare dei carri armati AMX-10RC e dei veicoli corazzati da fronte (VAB)”. Mentre la Francia e i suoi alleati europei cercano di adattarsi alle incertezze geopolitiche e al rischio di conflitti in Europa, il ministro ha citato le “munizioni e la guerra elettronica” come “questioni urgenti” per la Francia negli anni a venire.

