Parigi-1:Schroeder portabandiera Germania,prima volta di un nero

agenzia

L'onore tocca a lui. E per la Grecia ci sarà Antetokounmpo

PARIGI, 25 LUG – E’ l’Olimpiade delle stelle del basket portabandiera. Dopo Lebron James per gli Usa e Giannis Antetokounmpo per la Grecia, arriva l’annuncio del comitato olimpico della Germania, che ha scelto Dennis Schroeder per la cerimonia di apertura di domani. Sarà quindi lui a guidare la delegazione tedesca lungo la Senna. Così ora l’uomo simbolo della nazionale tedesca che ha vinto gli ultimi Mondiali di basket diventerà il primo portabandiera di colore nella storia olimpica della Germania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA