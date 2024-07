Parigi -2: Coco Gauff portabandiera donna degli Usa

agenzia

Tennista affiancherà Lebron James nella cerimonia di apertura

PARIGI, 24 LUG – La stella del tennis Coco Gauff sarà la donna portabandiera degli Stati Uniti alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi. Lo ha annunciato il comitato olimpico e paralimpico degli Usa. La ventenne campionessa in carica degli Us Open si unirà quindi alla superstar del basket Lebron James come portabandiera degli Stati Uniti per la cerimonia di venerdì lungo la Senna. “Non avrei mai pensato nemmeno in un milione di anni che avrei avuto l’onore di portare la bandiera americana per il Team Usa nella cerimonia di apertura – il commento di Gauff riferito in una nota del comitato -. Non potrei essere più orgoglioso di guidare i miei compagni di squadra con LeBron mentre mostriamo la nostra dedizione e passione sul palcoscenico più grande che ci sia, in un momento in cui possiamo riunire atleti e tifosi da tutto il mondo”.

