Parigi 2024, annullato l’allenamento del nuoto di fondo nella Senna

Saltano ancora gli allenamenti nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un incontro con il comune di Parigi e la federazione internazionale di nuoto, gli organizzatori dei Giochi hanno deciso di annullare l’allenamento per le gare di nuoto di fondo.

Gli organizzatori avevano smentito che quanto accaduto alla triathleta belga possa essere dipeso dall’acqua della Senna. “Non ha nulla a che fare con la gara”, aveva dichiaratola portavoce delle Olimpiadi di Parigi 2024 Anne Descamps. “Ci siamo attivati immediatamente con tutti i team del Cio e di Parigi 2024 sulla questione della balneabilità della Senna”, sono state le parole di Martin Fourcade, membro della Commissione atleti.