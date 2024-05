Parigi 2024: canottaggio, pass per tre equipaggi dell’Italia

agenzia

Quattro senza uomini e due otto, storica 'prima' per le donne

ROMA, 21 MAG – Gli equipaggi del quattro senza maschile e degli otto maschile e femminile dell’Italia hanno conquistato il pass per i Giochi di Parigi 2024. E’ una storica prima volta per quanto riguarda le azzurre, mentre per l’otto uomini è un ritorno alle Olimpiadi dopo aver mancato la qualificazione a Tokyo 2020. Alla Final Olympic Qualification Regatta di canottaggio, a Lucerna (Svizzera) hanno vinto le loro finali sia il quartetto composto da Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, battendo la Svizzera e la Germania, sia l’otto femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca ed Emanuele Capponi), che ha superato la Danimarca e la Cina. In chiusura di giornata, l’otto uomini (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale ed Alessandra Faella) è riuscito per un solo centesimo a conquistare il pass, beffando al fotofinish il Canada per il secondo posto alle spalle degli Usa. Gli azzurri qualificati per Parigi 2024 sono al momento 285 (146 uomini, 139 donne) in 27 discipline.

