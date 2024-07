Parigi 2024: Cosenza (Fdi), ‘follia uomo trans contro donna’

agenzia

Roma, 31 lug. “Sbalordisce la notizia che domani, in un incontro della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi, un pugile biologicamente uomo combatterà come donna contro un’atleta italiana. Il tutto a nome di un distorto concetto di inclusione a tutti i costi”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza. “Questa follia -aggiunge- è stata resa possibile dalla creazione di una commissione ad hoc, ‘la Boxing Unit di Parigi 2024’, che non solo lascia molta libertà alle Nazioni di valutare i propri atleti, ma non prevede nemmeno il test del dna per la determinazione del sesso a cui sono obbligatoriamente sottoposti i pugili. Una scelta che viola i principi che sono alla base delle discipline sportive, tradisce la dignità e le battaglie delle donne e consentirà ad un uomo trans di picchiare una donna su un ring ”.

