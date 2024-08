Parigi 2024: Diaz, ‘sogno era fare Giochi ma arrabbiato per bronzo, volevo vincere’

agenzia

Parigi, 10 ago. “Ancora non ho dormito niente, non ci credo ma ce l’ho fatta, dopo due anni e mezzo che sono arrivato in Italia senza nulla, avevo il sogno di gareggiare ad un’Olimpiade, poi ho iniziato un percorso con Fabrizio Donato, il mio allenatore, che mi ha aiutato umanamente, mi ha accolto a casa sua, mi ha dato un posto dove stare e mangiare. Siamo ripartiti da lì”. Lo ha detto l’azzurro Andy Diaz dopo la medaglia di bronzo nel salto triplo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.