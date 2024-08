Parigi 2024: Fratoianni (Avs), ‘un grande abbraccio alle medaglie di legno’

agenzia

Roma, 12 ago. “Con ancora negli occhi la gioia per la quarantesima medaglia italiana, forse la più bella, quella delle ragazze del volley, voglio però mandare un grande abbraccio agli atleti e alle atlete delle medaglie di legno. E sì, perché c’è una speciale classifica in cui l’Italia di queste Olimpiadi è prima: ed è la classifica dei quarti posti, delle medaglie mancate, dei centesimi di secondo che si fanno delusioni”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.