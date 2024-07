Parigi 2024: Ganna, ‘delusione argento? Come vedere Ferrari seconda, rode a tutti’

agenzia

Parigi, 27 lug. “Più delusione per l’oro mancato o gioia per questo argento? Credo da italiano, un po’ come vedere la Ferrari quando arriva a seconda, ha tutti i rode. Alla fine mi ha battuto Remco, non mi ha battuto uno sconosciuto”. Queste le parole di Pippo Ganna dopo l’argento conquistato nella crono ai Giochi di Parigi 2024 dietro a Evenepoel. “Ho ritrovato sul finale la motivazione per continuare a spingere come all’inizio. Ho fatto molto di più di quello che era in previsione, sono come valori miei. Quindi più di così… non posso lamentarmi. Si sa, non sono un drago con la pioggia. Ho fatto il mio massimo possibile, ovviamente pochi secondi, mezzo secondo a chilometro brucia. Però poi ci siamo difesi, abbiamo portato a casa un argento, la prima medaglia dell’Italia. L’ho detto, speriamo non sia l’ultima. Tutti i ragazzi che sono qua dell’Italia sono motivati con un grande cuore, testa, gambe, braccia, polmoni, qualsiasi cosa per dare il meglio. Sono felice di aver aperto le danze e continuiamo a ballare”, ha aggiunto Ganna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA