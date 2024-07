Parigi 2024: Gelmini, ‘su Ultima cena provocazione di cui avremmo fatto a meno’

agenzia

Roma, 27 lug. “La parodia dell’Ultima Cena messa in scena durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi è inaccettabile. Un’offesa alle radici cristiane dell’Europa ed è ancora più grave il fatto che sia avvenuta in un contesto in cui dovrebbero prevalere i valori dell’amicizia e del rispetto. Se gli organizzatori pensavano di stupire il mondo, hanno fallito. Una provocazione di cui avremmo fatto volentieri a meno”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

