Parigi 2024: Kharlan regala prima medaglia a Ucraina, ‘Speciale, non ci arrenderemo mai’

Parigi, 30 lug. Olga Kharlan ha molti trofei dalle passate Olimpiadi e campionati mondiali, ma dare all’Ucraina la prima medaglia alle Olimpiadi di Parigi durante l’invasione russa in corso nel suo paese d’origine ha un sapore speciale. Il bronzo nella sciabola di Kharlan lunedì sera è arrivato poco più di un anno dopo che era stata squalificata dai campionati mondiali per essersi rifiutata di stringere la mano alla russa Anna Smirnova dopo una sfida. La stretta di mano era obbligatoria per l’organismo di governo Fie che poi ha però ammorbidito la regola dopo le enormi critiche e le ha permesso di competere nella gara a squadre. Anche il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach si è speso, garantendo a Kharlan un posto a Parigi anche se non si fosse qualificata direttamente.

La cinque volte campionessa del mondo Kharlan ha detto che la sua quinta medaglia olimpica, dopo l’oro a squadre nel 2008 e l’argento nel 2016, più il precedente bronzo individuale del 2012 e del 2016, è stata “sicuramente speciale”. “Ogni medaglia è come l’oro. Non mi interessa se è bronzo, è oro”, ha detto. “Ho portato una medaglia al mio paese, ed è la prima. E sarà un buon inizio per tutti i nostri atleti qui. Perché è davvero dura competere quando il tuo paese è in guerra. Certo che è un momento davvero difficile per competere. Tutti gli atleti ucraini stanno soffrendo e hanno le loro storie”.