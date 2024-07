Parigi 2024: Macron e la presenza di Céline Dion a cerimonia apertura, ‘sarebbe grande notizia’

agenzia

Parigi, 24 lug. Il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito che la cantante Céline Dion parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi venerdì. La canadese, una delle cantanti francofone più famose di tutti i tempi, soffre di una rara malattia autoimmune e non si esibisce da anni. Sarebbe “una grande notizia” se lei si esibisse alla cerimonia sulla Senna, nel cuore della capitale francese, ha detto Macron a France 2 TV, “perché è una grande artista”.