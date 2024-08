Parigi 2024: Magi (+Eu), ‘spiace per Carini ma stop fake news omofobe su Khelif’

agenzia

Roma, 1 ago “Imane è una donna con disfunzioni ormonali, non una persona trans come da giorni ripete la destra peggiore per un pugno di like”. Lo dice Riccardo Magi, deputato e segretario di +Europa.

“Imane è una donna che si è sottoposta a tutti i controlli medici prima di partecipare nella categoria femminile dei Giochi Olimpici, superandoli. Ma soprattutto, se Imane Khelif fosse davvero una persona trans, nella sua Algeria verrebbe perseguitata e punita, perché nel suo paese essere trans è un crimine”, prosegue.