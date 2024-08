Parigi 2024: Magi (+Eu), ‘su Khelif fake news montate da propaganda destra’

agenzia

Roma, 2 ago “Su Imane Khelif è stata montata una colossale operazione di fake news e di martellamento sulle piattaforme social che ha visto come protagonisti principali da Elon Musk fino a Donald Trump, da Salvini fino a tutti quei movimenti nazionalisti e sovranisti sempre in prima fila contro i diritti delle persone LGBTQIA+”. Lo ha detto a ‘L’Aria che tira’ Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Meloni dice di voler difendere i diritti delle donne? Spero che intenda difendere anche i diritti della pugile algerina che è una donna. Intanto, le protagoniste hanno già superato tutto questo perché la stessa Carini oggi in un’intervista sostiene di aver sbagliato a non salutare e non abbracciare la sfidante e che non pensa di avere diritto di chiedere che lei non debba partecipare alla competizione”, ha aggiunto.

