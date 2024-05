Parigi 2024: Malagò, ‘Presidente Mattarella inaugurerà Casa Italia’**

agenzia

Roma, 28 mag. – “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà Casa Italia e sarà poi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi”. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto “Road to Paris 2024” al Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa. “Il 13 giugno il Presidente della Repubblica, che ha sottolineato ancora una volta quanto è forte il legame con lo sport, ci aspetta per la consegna della bandiera, da quel momento comincia la nostra avventura per Parigi”, ha aggiunto Malagò.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA