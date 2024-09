Parigi 2024: Mattarella, ‘abbiamo preso tanta pioggia ma ha portato fortuna’

agenzia

Roma, 23 set. “Di questi successi c’era stato qualche segno premonitore, naturalmente sovente di carattere sportivo, anche di altro genere: come è noto nel nostro bel Paese vi sono molti detti che sostengono che la pioggia porti fortuna, e ne abbiamo presa quel 26 di luglio”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della Bandiera degli atleti italiani dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tornando con una battuta sui disagi verificatisi per la pioggia durante la cerimonia di apertura dei Giochi per l’assenza di copertura della Tribuna autorità.