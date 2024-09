Parigi 2024: Mattarella, ‘complimenti e adesso Milano-Cortina’

agenzia

Roma, 23 set. “Sarei stato davvero lieto di poter seguire in presenza le vostre gare, è stato possibile, per comprensibili motivi, soltanto per poche, ma vi assicuro che ne ho seguite moltissime in tv, Olimpiadi e Paralimpiadi. Grazie quindi a tutte e a tutti, ai dirigenti, alle Federazioni, ai tecnici, agli allenatori, ai preparatori, ai sanitari e soprattutto a voi, atlete e atleti. Grazie anche per le ragazze e i ragazzi che con il vostro comportamento di straordinario successo e serietà avete indotto a impegnarsi nello sport e questo è un altro successo. Complimenti quindi sinceri a tutte e a tutti e adesso Milano-Cortina”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

