Parigi 2024: Mattarella, ‘non so se ci sarà tregua ma arriverà messaggio di convivenza’

Roma, 13 giu. A Parigi “manderete anche un altro messaggio in questo periodo internazionale: l’Assemblea delle Nazioni unite ha chiesto una tregua olimpica sul modello di quanto avveniva nell’antica Grecia, non so se avverrà, perchè questa richiesta si scontra con l’ottusità di chi scatena guerre, però il messaggio che voi lancerete con i vostri colleghi e colleghe degli altri Paesi è un messaggio di convivenza, di amicizia, di collaborazione, altrettanto importante”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna della Bandiera agli atleti in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

