Parigi 2024: Mattarella, ‘occasione per aumentare pratica sportiva tra giovani e adulti’

Roma, 13 giu. “Andrete a Parigi e coinvolgerete i nostri concittadini, che vi seguiranno intensamente, io sarò tra questi naturalmente. Offrirete loro una quantità di prestazioni, di risultati, ma c’è un risultato ulteriore che questo comporterà per effetto delle vostre prestazioni sportive, che tanti ragazzi e ragazze e anche tanti adulti saranno sollecitati a dedicarsi alla pratica sportiva. E questo è un risultato ulteriore, non secondario, affascinante, di Olimpiadi e Paralimpiadi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna della Bandiera agli atleti in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

“Oltre al talento, a sollecitare, a suscitare a rendere possibili questi successi”, ha poi aggiunto il Capo dello Stato, ci sono “la passione, anzi tutto, ma anche i sacrifici, l’allenamento costante, faticoso, impegnativo. Anche il sostegno e il supporto che vi viene offerto e quindi è un’occasione per ringraziare gli staff, i tecnici, gli allenatori, i fisioterapisti, i medici, le federazioni, il Coni e il Comitato paralimpico: consentono, con in loro impegno, di poter sviluppare il talento, esprimere la passione e la grande capacità che avete”.