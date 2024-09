Parigi 2024: Mattarella, ‘oggi prolunghiamo la festa dello sport’

agenzia

Roma, 23 set. “Questo incontro al Quirinale desidera e intende non concludere ma prolungare la festa dello sport che è iniziata con la consegna delle bandiere e si è sviluppata nei Giochi olimpici e paralimpici. Soprattutto vorrebbe riprenderne lo spirito coinvolgente, emozionante,di valore straordinario, che avete tutte voi e tutti voi così bene interpretato e fatto vivere nei giochi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.