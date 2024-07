Parigi 2024: Nadal ai giornalisti, ‘quando smetterò ve lo farò sapere’

agenzia

Parigi, 29 lug. La carriera del tennis singolare olimpica di Rafael Nadal è finita dopo la sconfitta 6-1, 6-4 con il suo acerrimo rivale Novak Djokovic nel secondo turno di Parigi 2024 al Roland Garros. Lo spagnolo è ancora in corsa nel doppio insieme al connazionale ed erede Carlos Alcaraz, ma resta da vedere se lo vedremo di nuovo in un campo nel singolare. “Darò il massimo ogni giorno. Se deciderò di non voler più giocare, ve lo farò sapere”, ha detto ai giornalisti.

Il 38enne mallorchino incline agli infortuni ha detto che questa è probabilmente la sua ultima stagione e che, essendo uscito al primo turno dall’Open di Francia a maggio, saltando Wimbledon e poi uscendo anche al torneo olimpico, potrebbe mettere in dubbio un tentativo per l’Us Open di settembre.