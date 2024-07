Parigi 2024: niente fuoco ma acqua, cosa c’è dietro il calderone olimpico dei Giochi

agenzia

Parigi, 29 lug. La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024 tra le diverse sue particolarità ha messo in mostra, il calderone principale che è stato sollevato da un pallone, è salito lentamente nel Giardino delle Tuileries dove può essere ammirato, con il bagliore della sua “fiamma” che ha illuminato la Piramide del Louvre circostante e l’Obelisco di Place de la Concorde. Un design senza precedenti che dietro nasconde un’innovazione ancora più grande: è il primo calderone principale nella storia delle Olimpiadi senza una vera fiamma. La “fiamma” vista dal pubblico è in realtà un effetto visivo creato da una combinazione di flusso di luce e nebbia d’acqua. “Si tratta di un’iniziativa completamente nuova. Vogliamo creare le Olimpiadi più ecologiche e verdi, quindi abbiamo abbandonato l’uso tradizionale dei combustibili fossili a favore dell’elettricità, formando la “fiamma elettrica” ​​del calderone principale per queste Olimpiadi”, ha affermato Tony Estanguet, presidente del comitato organizzativo di Parigi 2024.

Il design del calderone principale, come la torcia, è stato realizzato dal designer francese Mathieu Lehanneur. Il calderone mantiene lo stesso stile di design della torcia, con un esterno elegante e metallico. Nascosti al centro di questo calderone di 7 metri di diametro ci sono 40 faretti a led in grado di emettere 4 milioni di lumen di luce, insieme a 200 ugelli di nebulizzazione ad alta pressione. Lo spruzzo controllato di nebulizzazione d’acqua e il potente flusso di luce creano l’effetto visivo di una fiamma dai colori caldi. Estanguet ha spiegato che per ottenere l’effetto di accensione perfetto, quando gli ultimi tedofori, il campione olimpico francese di judo Teddy Riner e la campionessa di atletica Marie-José Pérec, hanno “acceso” il calderone principale la sera della cerimonia di apertura, lo staff dietro le quinte ha attivato simultaneamente le luci a led e gli ugelli di nebulizzazione tramite interruttori controllati, completando all’istante la trasformazione delle due diverse “fiamme”.