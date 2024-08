Parigi 2024: nuoto, Paltrinieri conquista l’argento nei 1500 stile libero

agenzia

Roma, 4 ago. Gregorio Paltrinieri è nella storia. Il capitano del nuoto azzurro conquista l’argento nei 1500 stile libero ai Giochi olimpici di Parigi 2024, salendo per la quinta volta sul podio in una rassegna a cinque cerchi, la prima volta per un nuotatore italiano.

Nella gara de La Defense Arena, Bobby Finke, statunitense e campione olimpico, con il tempo di 14:30.67 ritocca il record mondiale che apparteneva a Yang Sun dal 2012. Medaglia di bronzo all’irlandese Daniel Wiffen.

