Parigi 2024: organizzatori ottimisti, “la Senna sarà balneabile”

agenzia

Il fiume dovrebbe ospitare alcune gare olimpiche

ROMA, 12 LUG – Ottimismo dell’amministrazione comunale di Parigi per la balneabilità della Senna in vista dei Giochi Olimpici: il fiume parigini, infatti, dovrebbe ospitare alcune gare accquatiche. Secondo il il vicesindaco di Parigi incaricato dei Giochi olimpici e della Senna, la qualità dell’acqua della Senna sarebbe stata conforme agli standard di balneazione per “undici giorni o dieci giorni” degli ultimi dodici. “Si spera che sia un po’ meglio ma non ci si preoccupa affatto della possibile tenuta delle competizioni, che si faranno”, ha sottolineato l’amministratore francese, ma resta la suspense sulla buona tenuta delle gare di nuoto sulla lunga distanza in acqua aperte e su quelle di triathlon. Si terranno “con i necessari allestimenti – ha aggiunto il vicesindaco – Non vi dico che siamo molto sereni visto il tempo, ma non abbiamo preoccupazioni sulla capacità di tenere le gare nelle date previste”. Dopo la cerimonia di apertura, la Senna dovrebbe ospitare le prove di triathlon (30 e 31 luglio, 5 agosto), nuoto maratona (8 e 9 agosto) e paratriathlon (1 e 2 settembre). In caso di precipitazioni intense, l’acqua non trattata – miscela di pioggia e di acque reflue – può finire nel fiume, un fenomeno che le opere di ritenzione inaugurate prima dei Giochi dovrebbero impedire. Se queste opere si rivelassero insufficienti in caso di forti piogge, il piano B consiste nel rinviare di qualche giorno le prove. E, come ultima risorsa, di spostare quelle di nuoto in acque aperte a Vaires-sur-Marne (Senna e Marna).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA