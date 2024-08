Parigi 2024: Peaty si lamenta di cibo al Villaggio, ‘bassa qualità, poca carne e vermi nel pesce’

agenzia

Parigi, 6 ago. Anche il nuotatore britannico Adam Peaty si è lamentato della qualità del cibo al Villaggio olimpico e sostiene persino che gli atleti hanno trovato “vermi” nei piatti di pesce. Il 29enne, sei volte medaglia olimpica, che ha vinto una medaglia d’argento nei 100 metri rana a Parigi, ha affermato che “il catering non è abbastanza buono per il livello che ci si aspetta dagli atleti”. “A Tokyo, il cibo era incredibile. A Rio è stato incredibile. Ma questa volta? Non c’erano abbastanza opzioni proteiche, lunghe code, 30 minuti di attesa per il cibo perché non c’è un sistema di coda”. ‘Sostenibilità’ è stata una delle parole d’ordine a Parigi 2024, con gli organizzatori che hanno evidenziato che il 60 percento dei pasti serviti agli atleti sono senza carne e il 30 percento sono a base vegetale, ma il nuotatore ha sottolineato che non è ciò di cui hanno bisogno le persone che svolgono intense routine di allenamento.

“La narrazione della sostenibilità è stata appena imposta agli atleti. Voglio la carne”, ha aggiunto. “Ho bisogno di carne per esibirmi ed è quella che mangio a casa, quindi perché dovrei cambiare? Stiamo guardando il meglio del meglio al mondo e non gli stiamo dando il meglio”, ha commentato Peaty che ha aggiunto che “le persone trovano vermi nel pesce. Semplicemente non è abbastanza buono”.