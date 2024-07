Parigi 2024: Pillon, ‘radici cristiane ridicolizzate, dovremmo ritirare nostra delegazione’

agenzia

Roma, 27 lug “Quello rappresentato ieri a #Paris2024 è il neo Occidente woke. Le radici cristiane ridicolizzate, l’umanità priva di identità sessuale, tutto ridotto a un gigantesco gay pride dionisiaco. Dovremmo ritirare la nostra delegazione, e lasciare Macron a correre solo verso l’abisso”. Lo scrive sui social l’ex senatore della Lega e fondatore del Family Day, Simone Pillon, commentando la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.