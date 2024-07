Parigi 2024: rafforzata sicurezza per gli atleti israeliani

agenzia

Parigi, 31 lug. Sono state rafforzate le misure di sicurezza per gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Parigi, per prevenire possibili rappresaglie per l’uccisione di alti funzionari di Hamas e Hezbollah. Lo riportano i media israeliani.

Dopo aver valutato la situazione – riporta Ynet – lo Shin Bet ha rafforzato la sicurezza attorno alla delegazione israeliana, aggiungendo più guardie israeliane e francesi in diverse strutture, tra cui il villaggio olimpico.

