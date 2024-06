Parigi 2024: rapporto, Senna non soddisfa standard di pulizia per i nuotatori olimpici

agenzia

Parigi, 28 giu. A meno di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, la qualità dell’acqua della Senna non è ancora abbastanza buona per organizzare le gare come inizialmente previsto, secondo un rapporto sulla qualità dell’acqua pubblicato oggi. “La qualità dell’acqua continua ad essere compromessa a causa delle condizioni idrologiche sfavorevoli: precipitazioni, elevata velocità del flusso, scarsa radiazione solare, temperature inferiori alla norma stagionale e inquinamento nel corso superiore del fiume”, afferma il rapporto. In vista dei Giochi Olimpici sono stati investiti circa 1,4 miliardi di euro negli impianti di trattamento delle acque reflue e nella rete fognaria dell’area metropolitana di Parigi per consentire le gare di nuoto all’aperto nella Senna.