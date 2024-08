Parigi 2024: salto in alto, Tamberi eliminato, tre errori a 2.27

agenzia

Parigi, 10 ago. Gimbo Tamberi eliminato nel corso della finale di salto in alto ai Giochi di Parigi 2024. L’azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, è uscito di scena dopo aver fatto tre errori a 2.27. L’azzurro dopo aver deciso di non saltare la misura di 2.17, aveva superato quella a 2.22 al terzo tentativo. Il capitano dell’atletica italiana e portabandiera alla Cerimonia di apertura ha accusato problemi per calcoli renali prima di arrivare a Parigi e poi questa notte prima della gara. Applaudi dello Stade de France per il campione visibilmente sofferente saluta il pubblico che lo osannava.

