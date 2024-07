Parigi 2024: Séjourné, ‘atleti israeliani sono benvenuti’

agenzia

Bruxelles, 22 lug. Gli atleti israeliani sono benvenuti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné, dopo che un deputato di Lfi aveva invitato a non farli partecipare. “La delegazione israeliana è benvenuta in Francia”, ha detto Séjourné a Bruxelles prima dei colloqui con la sua controparte israeliana, aggiungendo che la richiesta del parlamentare di La France Insoumise Thomas Portes di escludere gli atleti di quel Paese era stata “irresponsabile e pericolosa”. “Garantiremo la sicurezza della delegazione”, ha aggiunto Sejourné.

Portes ha attirato l’ira dei gruppi ebraici francesi e degli oppositori e alleati politici per aver affermato che gli atleti israeliani “non erano i benvenuti” e aver chiesto una “mobilitazione” in vista delle Olimpiadi, durante una manifestazione a sostegno dei palestinesi. In seguito, ha dichiarato al quotidiano Le Parisien che “i diplomatici francesi dovrebbero fare pressione sul Comitato Olimpico Internazionale affinché vieti la bandiera e l’inno israeliani, come è stato fatto per la Russia” in seguito all’invasione dell’Ucraina.