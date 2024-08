Parigi 2024, Senna di nuovo sporca: annullato allenamento triathlon misto

agenzia

Parigi, 3 ago. La Senna è di nuovo inquinata e l’allenamento di triathlon per la prova di staffetta mista che si terrà lunedì 5 agosto ai Giochi di Parigi 2024 è stato cancellato. “La forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a Parigi, che ha causato un peggioramento della qualità dell’acqua”, hanno annunciato attraverso una nota gli organizzatori dei Giochi. Si svolgeranno regolarmente, invece, gli allenamenti delle altre due discipline del triathlon, ovvero corsa e ciclismo. Un altra riunione per monitorare le acque della Senna è prevista nel pomeriggio, alle 16:00.

“Continuiamo a contare sull’evoluzione dell’acqua della Senna, siamo fiduciosi nel credere che la qualità dell’acqua migliorerà, le condizioni meteo sono buone per tutta la settimana, contiamo di poter organizzare in sicurezza le prove di triathlon staffetta mista e il fondo di nuoto”, le parole del presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet.