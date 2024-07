Parigi 2024: Sncf, lavori riparazione conclusi, traffico quasi normale dopo sabotaggi

agenzia

Parigi, 28 lug. La Sncf ha annunciato la fine dei lavori di riparazione sulle linee del Tgv in seguito ai sabotaggi di due giorni fa che hanno paralizzato una parte della rete ferroviaria. Si prevede un traffico “quasi normale”, ha scritto in un comunicato la società che gestisce il trasporto ferroviario in Francia.

“Grazie alla mobilitazione eccezionale del personale della Sncf che ha lavorato instancabilmente da venerdì mattina, i lavori di riparazione sono ormai completati su tutte le linee ad alta velocità colpite dagli atti di sabotaggio”, ha comunicato l’azienda. “Le fasi di test hanno avuto successo e ora le linee possono essere utilizzate normalmente”.