Parigi 2024: tennis, definiti doppi azzurri, Errani e Bolelli qualificati, Sinner con Musetti

Roma, 14 giu. Definiti i doppi azzurri del tennis per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si sono qualificati per i Giochi Sara Errani nel doppio femminile e Simone Bolelli nel doppio maschile. E ancora: Jannik Sinner protagonista anche nel doppio con Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto in coppia con Lucia Bronzetti. Con l’iscrizione ufficiale presentata oggi, è definita la squadra degli azzurri del tennis che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Agli otto nomi annunciati ieri si aggiungono quindi due elementi come Errani e Bolelli che consentono di ricostituire i doppi protagonisti nell’ultimo Roland Garros.