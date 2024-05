Parigi 2024: Ucraina conferma partecipazione alle Olimpiadi**

agenzia

Kiev, 20 mag. L’Ucraina invierà una squadra di atleti alle Olimpiadi estive di Parigi quest’anno, nonostante la guerra in corso con la Russia. Lo ha annunciato a Kiev il ministro dello Sport Matviy Bidnyi che ha affermato che l’Ucraina ha già ottenuto una vittoria, poiché la Russia è stata sospesa dal movimento olimpico in seguito all’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Vadym Gutzeit, presidente del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina (Noc), ha descritto il viaggio ai Giochi, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto, come un messaggio significativo.

“È già una vittoria poter partecipare in condizioni di invasione”, ha detto. Gli atleti si stavano preparando per i Giochi “sotto missili e bombe”, ha aggiunto. La maggior parte degli atleti ucraini sta completando la preparazione preolimpica fuori dal Paese. Gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potranno partecipare ai Giochi di Parigi solo come neutrali e senza bandiere o inni nazionali. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e le varie associazioni sportive mirano a garantire che gli atleti che hanno sostenuto l’invasione russa non possano partecipare. L’Ucraina ha fornito la documentazione sugli atleti russi e bielorussi a sostegno delle decisioni in merito.