Parigi 2024: Zan (Pd), ‘destra riprovevole, usa Olimpiadi per alimentare odio transfobico’

Roma, 31 lug “Il modo in cui la destra italiana usa i giochi olimpici per alimentare l’odio transfobico tramite fake news è riprovevole: Khelif non è una donna trans, come i vari La Russa, Salvini, Rampelli e Sasso ripetono a disco rotto, ma una persona intersex, che rientra pienamente nei parametri delle competizioni femminili fissati dal CIO, come confermato dal Comitato stesso e da Malagò”. Lo dice Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd.

“È oltretutto offensivo e oltraggioso verso la nostra Angela Carini, a cui va tutto il nostro sostegno per l’incontro di domani, non ritenerla all’altezza della competizione che si appresta ad affrontare. Siamo di fronte al solito caso di uomini che chiedono di fermare una competizione femminile: patriarcato allo stato puro”, aggiunge.