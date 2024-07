Parigi 24: Testa e Mouhiidine in coro, ‘a Olimpiadi per l’oro’

agenzia

Presentati al Coni i qualificati della boxe ai Giochi

ROMA, 09 LUG – “L’obiettivo è sempre quello di portare una medaglia a casa. Vado da campionessa del mondo e sarebbe bello riconfermare la mia posizione sul podio”. Così Irma Testa, campionessa del pugilato, a margine dell’evento di presentazione degli atleti di pugilato che prenderanno parte alle Olimpiadi. Insieme a lei ci saranno Alessia Mesiano, Angela Carini, Giordana Sorrentino e Sirine Charaabi, oltre a Diego Lenzi, Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouhiidine in ambito maschile. Sulla stessa lunghezza d’onda Aziz Abbes Mouhiidine, che ammette come l’obiettivo sia “esaudire a una promessa fatta un persona che non c’è più, che è l’oro olimpico. Non mi nascondo. Da 0 qualificati a 3 è un grande risultato, il pugilato sta crescendo. L’Italia va lì per conquistare medaglie, dimostreremo di che pasta sono fatti gli italiani”, conclude.

