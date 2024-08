Parigi: Bennacer difende Khelif, ‘odio ingiustificato’

agenzia

Milanista: 'ai Giochi per il talento, porta in alto l'Algeria'

PARIGI, 01 AGO – “Sostegno totale alla nostra campionessa Imane Khelif, che sta subendo un’ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il frutto del suo talento e della sua etica del lavoro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell’Algeria”. Così, sui social, il centrocampista del Milan e della nazionale algerina Ismael Bennacer ‘difende’ la connazionale che sta disputando il torneo di pugilato di Parigi 2024 e oggi ha affrontato l’azzurra Angela Carini.

