Parigi: Butini ‘Paltrinieri straordinario, Italia eccezionale’

Dt nuoto 'Greg mi ha sorpreso, delusione solo la 4x100 mista'

PARIGI, 04 AGO – “Chiudiamo i Giochi in vasca col botto, con Gregorio Paltrinieri, il nostro capitano è stato incredibile e battuto solo da un Finke da record del mondo”. Lo ha detto il dt del nuoto Cesare Butini, facendo un bilancio al termine delle gare in vasca degli azzurri. “Paltrinieri è l’atleta che mi ha sorpreso di piu. Non solo nelle prestazioni – ha aggiunto – ma nel recupero tra le prestazioni. Ora manca il triplete con le acque libere, anche se io al suo posto non mi tufferei nella Senna (ride, ndr)”. Parlando della spedizione in generale la definisce “eccezionale” aggiungendo come non abbia “nulla da recriminare se non la 4×100 mista maschile”. E poi ancora: “La staffetta é la delusione più eclatante. Poi qualcuno ci sta che non abbia avuto grandi prestazioni. C’è rammarico per il centesimo della Pilato nei 100 rana e nei due quarti posti della Quadarella. Ma i ragazzi hanno dato il massimo ora in vista del prossimo quadriennio c’è da favorire il ricambio generazionale”. Butini conclude parlando del villaggio olimpico: “Il peggiore a livello di trasporti: “La cosa peggiore era la distanza per gli allenamenti. Nemmeno sui bus c’era l’aria condizionata e si doveva stare tanto tempo in piedi. Poi anche la mensa non è eccezionale. Ma chi si adatta alle difficoltà vince, l’Olimpiade é così”.

