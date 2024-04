agenzia

Vigili del fuoco: 'Non vi è più alcun rischio di crollo'

PARIGI, 25 APR – Le pale del Moulin Rouge si sono staccate la notte scorsa dal celebre monumento parigino e sono cadute in strada: lo hanno riferito i vigili del fuoco della capitale all’agenzia di stampa Afp. Non si registrano feriti, hanno affermato i vigili del fuoco, aggiungendo che non vi è più alcun rischio di crollo.

