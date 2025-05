agenzia

'L'esercito ha sparato in modo inaccettabile'

PARIGI, 21 MAG – La Francia ha convocato l’ambasciatore israeliano dopo che l’Idf ha sparato in aria “in modo inaccettabile” contro i diplomatici in visita a Jenin in Cisgiordania.

