Parigi convoca ambasciatore Usa dopo ‘inaccettabili’ accuse

agenzia

'Macron non fa abbastanza contro l'antisemitismo', ha detto

PARIGI, 25 AGO – La Francia ha convocato per questa mattina l’ambasciatore statunitense a Parigi, Charles Kushner, dopo i suoi commenti “inaccettabili” contro il presidente francese Emmanuel Macron, che il diplomatico ha accusato di “mancanza di misure sufficienti” nella lotta all’antisemitismo. “Le accuse dell’ambasciatore sono inaccettabili. Violano il diritto internazionale, in particolare il dovere di non interferire negli affari interni degli Stati, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961, che regola le relazioni diplomatiche”, ha sottolineato il ministero degli Esteri.

