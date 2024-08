Parigi: De Gennaro ‘spero mio oro accresca interesse per canoa’

agenzia

'Medaglia che dedico al mio ex allenatore'

PARIGI, 01 AGO – “Spero questa medaglia porti interesse per il nostro sport”. Così Giovanni De Gennaro, fresco campione olimpico nel kayak a Parigi 24, durante la cerimonia a Casa Italia. “Abbiamo due centri federali in Italia, ma sarebbe bello avere un centro artificiale come quello delle Olimpiadi perché altrimenti ogni volta come oggi dobbiamo prima adattarci”, ha aggiunto. Tornando sulla gara ha spiegato come oggi abbia pagato “la lucidità”, per una medaglia che dedica al suo ex allenatore: “Gianni é scomparso dieci anni fa ma gli devo tantissimo. Mi ha aiutato moltissimo”. Poi a chi gli chiede perché i ragazzi dovrebbero avvicinarsi alla canoa e al kayak ha risposto: “Perché è lo sport più bello del mondo”.

