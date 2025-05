Parigi, dopo 37 anni ritrovato il busto di Jim Morrison

agenzia

Era stata rubato dal cimitero Père-Lachaise dove riposa

PARIGI, 19 MAG – E’ stato ritrovato per caso dalla polizia francese il busto di Jim Morrison, rubato nel 1988 dal cimitero Père-Lachaise di Parigi, dove si trova la tomba del leggendario cantante statunitense, nonché luogo di pellegrinaggio per tanti suoi ammiratori. L’imponente scultura del frontman dei Doors, realizzata dall’artista croato Mladen Mikulin,venne sottratta 37 anni fa dal cimitero parigino, e da allora non venne più ritrovata. Secondo radio RTL, che per prima ha rivelato la notizia, la scultura realizzata da Mikulin per il decennale della morte di Jim Morrison, nel 1981, è stata rinvenuta per caso durante una perquisizione della procura di Parigi su un caso di truffa. Morrison è scomparso a Parigi nel luglio 1971. Secondo la versione ufficiale, sarebbe morto in una vasca da bagno, a 27 anni, per arresto cardiaco. Secondo il giornalista e scrittore specializzato, Sam Bernett, la morte prematura dell’artista sarebbe invece dovut aad un’ overdose di droga in un night club parigino, “Rock’n’Roll Circus”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA