Parigi: fioretto donne, avanzano Errigo e Volpi

agenzia

Esordio ok per le due azzurre, subito fuori la francese Thibus

PARIGI, 28 LUG – Comincia bene la sfida in pedana per le fiorettiste azzurre alle Olimpiadi di Parigi. La portabandiera Arianna Errigo ha battuto 15-12 la filippina Kyle Samantha Catantan. Alice Volpi ha supera al primo turno la polacca Hanna Lyczbinska 15-11. Subito fuori invece la francese Ysaora Thibus battuta 15-12 dalla polacca Julia Walczyk-Klimaszyk. La partecipazione ai Giochi della schermitrice padrona di casa, data per favorita per una medaglia ai Giochi, è stata accompagnata da polemiche per via di una positività riscontrata all’atleta lo scorso gennaio. Thibus sospesa era stata poi reintegrata nella squadra olimpica.

