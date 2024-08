Parigi: Giorgetti ‘caso Khelif? A me non piacciono polemiche ‘

agenzia

'Che gare seguirò? Vado al judo, visto che sono cintura nera'

PARIGI, 03 AGO – “Le polemiche sulla pugile algerina? A me non piacciono le polemiche, in generale. Se le avrei evitate? Bah…”. Risponde così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in visita a Casa Italia a Parigi, in merito alle polemiche sulla boxeur puglie algerina Imane Khelif che ha combattuto e vinto contro l’azzurra Angela Carini. “Che gare andrò a vedere? Adesso andiamo al judo probabilmente, visto che sono cintura nera…”, ha concluso Giorgetti.

