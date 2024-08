Parigi: il Vaticano deplora la cerimonia d’apertura

agenzia

"Libertà di espressione ha il limite nel rispetto degli altri"

CITTÀ DEL VATICANO, 03 AGO – La Santa Sede “è rimasta rattristata da alcune scene della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi e non può che unirsi alle voci che si sono levate negli ultimi giorni che deplorano l’offesa fatta a tanti cristiani e credenti di altre religioni. In un evento prestigioso dove il mondo intero si riunisce attorno a valori comuni non si dovrebbero trovare allusioni che ridicolizzino le convinzioni religiose di molti persone”. Per il Vaticano “la libertà di espressione, che, ovviamente, non viene messa in discussione, trova il suo limite nel rispetto per gli altri”.

