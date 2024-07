Parigi: Paltrinieri ‘non vedo l’ora di vedere Fiamingo’ (2)

agenzia

PARIGI, 30 LUG – “Ho passato mille momenti belli e altrettanti difficili, ho passato tre generazioni di nuotatori e io sono sempre qui”. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri dopo il bronzo negli 800 sl ai Giochi di Parigi. “C’erano stati periodi in cui pensavo di non poter prendere più la medaglia – ha proseguito -. Se ho mai pensato di smettere? Ogni tanto ci pensi, ma ho capito che non era questo il momento giusto per lasciare”. Parlando della gara ha poi aggiunto: “Era tanto che provavamo a trovare una nuova versione di me, perché non posso più partire e restare avanti, dovevo frenare il mio istinto animale”. Infine sulla Senna: “Ci mette un po’ di preoccupazione, forse non è la miglior organizzazione, ma per ora cerco di non pensarci”.

