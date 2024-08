Parigi: Paltrinieri ‘Senna agibile solo nei giorni gara, strano’

agenzia

'Location non adatta alle mie caratteristiche'

PARIGI, 09 AGO – “Una follia nuotare nella Senna? No se i valori saranno buoni. Certo il fiume era sempre inagibile tranne che nei giorni delle gare quando tornava agibile, che strano”. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri, nono nella 10km nella prova in acque libere a Parigi. “Noi non sapevamo cosa aspettarci – ha aggiunto -. Forse la location non era adatta alle mie caratteristiche”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA