Parigi, ‘piano su Gaza peggiora una situazione già catastrofica’

agenzia

'Porterà ad una impasse assoluta'

PARIGI, 08 AGO – La Francia si è unita al coro dei Paesi che hanno condannato “con la massima fermezza” il piano di Israele di occupare Gaza City, sottolineando che rischia di portare a una “impasse assoluta”. Il ministero degli Esteri francese ha ribadito “la sua ferma opposizione a qualsiasi piano di occupazione della Striscia e allo sfollamento forzato della sua popolazione”. L’occupazione “totale” di Gaza “peggiorerebbe una situazione già catastrofica senza consentire il rilascio degli ostaggi di Hamas, il loro disarmo e la loro resa”, ha affermato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot.

