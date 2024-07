Parigi: Senna,organizzatori,’valori lievemente oltre limite’

agenzia

Comitato ribadisce, 'fiducia che domattina si disputi triathlon'

PARIGI, 30 LUG – “I valori della presenza di batteri nella Senna erano questa mattina leggermente superiori ai limiti previsti dalle linee guida per la balneabilità. Per questo, considerando anche le previsioni meteo, siamo ottimisti che domani si possa disputare la gara delle 10:45 dopo quella femminile in programma alle 8”: lo ha detto, nella quotidiana conferenza stampa, la direttrice delle competizioni sportive di Parigi 2024, Aurélie Merle, rispondendo alle numerose domande dei giornalisti. “Ci saranno test anche domattina – ha dichiarato la Merle – che dovranno rispettare la soglia stabilità. Per le gare abbiamo diverse opzioni, stiamo cercando di studiarle tenendo conto della tendenza del meteo. La nostra priorità è quella di verificare con precisione la qualità dell’acqua della Senna. E purtroppo anche gli ultimi test ci hanno detto che non era sufficientemente buona sull’intero percorso. D’altra parte – ha continuato – gli eventi meteo sono al di là del nostro controllo, il 26 e il 27 luglio ci sono state piogge torrenziali, ha piovuto diversi giorni e l’acqua della Senna ne è stata alterata. Abbiamo dovuto rinviare anche le gare di skateboard, non soltanto quelle sul fiume. In 36 ore sono caduti 25 ml di acqua, moltissimi rispetto alla media. Alle 4 di domattina sarà presa una decisione, ma abbiamo speranza poicheé le cifre erano molto vicine ai limiti” La Merle, sollecitata dalle domande, ha dato il range delle analisi di Escherichia Coli: “il range è stato fra 980 e 1553, quindi una rilevazione al di sotto del limite ideale (1.000) e due al di sopra. E il campione è stato prelevato 24 ore prima e i dati cambiano da un giorno all’altro. Considerano il netto miglioramento del tempo, siamo fiduciosi”. “Siamo in contatto stretto con gli atleti tutti i giorni – ha detto la presidente del Triathlon, Marisol Casado – sono tutti dispiaciuti come noi per non aver potuto rispettare il programma. Ma siamo ottimisti perché abbiamo anche l’appoggio degli esperti che ci possono aiutare a trovare i momenti propizi per far svolgere la competizione”.

